Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшем доме в Барнауле

Как сообщили altapress.ru в региональном главке МЧС России, данные о возгорании в частном доме № 254 по улице Правый берег пруда поступили в 02:12.
На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
В итоге огонь почти полностью уничтожил дом. На месте пожара были найдены тела мужчины 1947 года рождения и женщины 1963 года рождения.
Вероятной причиной возгорания в МЧС называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
На тушение пожара привлекалось 37 человек и 12 единиц техники.