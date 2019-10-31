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Происшествия

Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшем доме в Барнауле

Пожар, случивший в ночь на 31 октября в Барнауле, унес жизни мужчины и женщины.

Пожар в Барнауле унес жизни двух человек.
Пожар в Барнауле унес жизни двух человек.
22.mchs.gov.ru.

Как сообщили altapress.ru в региональном главке МЧС России, данные о возгорании в частном доме № 254 по улице Правый берег пруда поступили в 02:12.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В итоге огонь почти полностью уничтожил дом. На месте пожара были найдены тела мужчины 1947 года рождения и женщины 1963 года рождения.

Вероятной причиной возгорания в МЧС называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

На тушение пожара привлекалось 37 человек и 12 единиц техники.

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