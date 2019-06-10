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Происшествия

Телефоны и данные паспортов почти миллиона россиян оказались в открытом доступе

Личные данные примерно 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе. Это — клиенты ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

Интернет.
Интернет.
СС0

Речь идет о слитых в открытый доступ нескольких базах данных банков. Внутри — имена и фамилии клиентов, их паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы. В некоторых случаях есть информация по остатку на банковском счете, «Коммерсант». Среди пострадавших — около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ.

Комментируя ситуацию, в Альфа- и ХФК-банках изданию заявили, что они проведут проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете, пишет ura.ru. В ОТП-банке сказали, что утечки не зафиксировали.

По данным издания, утечку заметил программный комплекс DeviceLock.

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