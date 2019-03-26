Телефоны жителей алтайского города круглые сутки атакуют с зарубежных номеров

Последние несколько дней жителей Камня-на-Оби буквально атаковали назойливые звонки с зарубежных номеров, рассказывают « Каменские Известия ». Один из участников группы издания в WhatsApp призывает быть осторожными: если поднимаешь трубку, списываются деньги.

Некоторым горожанам неизвестные звонят через каждые пять минут в любое время суток. Столкнулись с телефонной атакой и участники группы «Каменских известий» в WhatsApp.

«Не успеваю один номер в „черный список“ занести, звонят с другого. Поднял трубку, за три секунды со счета списали 90 рублей. Звонят ночью, даже через Viber. Будьте осторожны», — пишет Алексей. «Всех каменцев обзванивают. Все импортные незнакомые номера сразу вношу в ЧС, не разбираясь, кто звонит», — рассказывает Татьяна.

Как правило, номера телефонов входящих звонков начинаются на похожие цифры: например, 8 (677)… Цель телефонного прессинга на горожан до конца непонятна. Из сообщений ясно, что со счетов отвечающих на звонки списываются деньги. Специальные программы определяют месторасположение абонента в Йеменской Республике.

Телефонные атаки — вообще, частое явление. Иногда им могут подвергаться компании, у которых от телефона зависит выручка— например, службы заказа такси, доставки еды. Заказчик атаки блокирует телефонный канал компании, чтобы получить выкуп.

Но чаще всего телефонные лжетеррористы распространяют информацию о якобы заложенной в здание мине. Как полагают эксперты, они делают это с использованием IP-телефонии, то есть через Интернет: в определенный момент некая программа начинает обзванивать телефонные номера из заранее определенного списка.

Близкая технология — рассылка СМС-сообщений. Напомним, в начале марта в Бийске эвакуировали посетителей и сотрудников трех зданий. Лжетеррористы рассылали смс-сообщения о минировании.