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Происшествия

Телеведущего Дмитрия Диброва срочно госпитализировали в Москве

Известный телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в одну из московских клиник после обморока, передает «Интерфакс».

Дмитрий Дибров.
Дмитрий Дибров.
youtube.com.

Сам Дибров рассказал изданию, что, скорее всего, причиной потери сознания могло стать давление.

«Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — отметил телеведущий.

Известно, что Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», где находился на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне».

Телеведущего доставили в Боткинскую больницу.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что телеведущего экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии.

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