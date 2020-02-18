Телеведущего Дмитрия Диброва срочно госпитализировали в Москве

Известный телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в одну из московских клиник после обморока, передает « Интерфакс ».

Сам Дибров рассказал изданию, что, скорее всего, причиной потери сознания могло стать давление.

«Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — отметил телеведущий.

Известно, что Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», где находился на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне».

Телеведущего доставили в Боткинскую больницу.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что телеведущего экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии.