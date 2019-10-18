Тело американской модели нашли в ящике с бетоном в пустыне Невада

Американскую модель модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада. Труп находился в деревянном ящике, залитом бетоном, сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на документы суда, пишут РИА Новости.

24-летнюю девушку искали пять месяцев. Полицейские выяснили, что ее смерть наступила в результате отравления ядовитым веществом, а перед этим манекенщицу пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино.

По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. Затем она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати. Когда же он освободил Гонсалес, девушка ударила его в лицо, после чего мужчина попытался ее задушить. Однако в итоге, когда модель очнулась, Престипино отравил ее средством для чистки бассейна, Гонсалес скончалась.

Esmeralda Gonzalez, a 24-year-old Las Vegas woman and Instagram model, was killed by 45-year-old Christopher Prestipino, police say. He is accused of injecting her with pool cleaner and strangling her to death before burying her in the desert: https://t.co/itSdq7UHQL pic.twitter.com/H9gvB66MA9 — Heavy.com (@HeavySan) 18 октября 2019 г.

По версии обвинителя затем затем мужчина арендовал грузовик, положил в него тело жертвы и уехал в пустыню.

Главный заместитель окружного прокурора Памела Веккерли назвала еще одного подозреваемого — Кассандру Басконес. Она может быть причастна к убийству, однако все еще находится на свободе.

Мужчину арестовали по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.