Тело дочери мать залила бетоном и соорудила тумбочку

ЧП произошло в Буэнос-Айресе. Стражи порядка нашли тело девочки за четыре дня, сообщает The Mirror.
Погибший ребенок находился в деревянном ящике в доме матери девочки.
Женщина рассказала полицейским — она проснулась и нашла ребенка мертвым. Мать испугалась, что ее могут обвинить в убийстве, и спрятала тело, пишет Газета.Ru.
Подозреваемая поместила мертвую дочь в застеленный нейлоном деревянный ящик и залила бетоном. Конструкцию 27-летняя обвиняемая решила выдать за тумбочку.
Ране тело связанной 12-летней девочки нашли в чемодане.
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