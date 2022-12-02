2 декабря
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Происшествия

Тело дочери мать залила бетоном и соорудила тумбочку

В полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже его пятилетней дочери.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

ЧП произошло в Буэнос-Айресе. Стражи порядка нашли тело девочки за четыре дня, сообщает The Mirror.

Погибший ребенок находился в деревянном ящике в доме матери девочки.

Женщина рассказала полицейским — она проснулась и нашла ребенка мертвым. Мать испугалась, что ее могут обвинить в убийстве, и спрятала тело, пишет Газета.Ru.

Подозреваемая поместила мертвую дочь в застеленный нейлоном деревянный ящик и залила бетоном. Конструкцию 27-летняя обвиняемая решила выдать за тумбочку.

Ране тело связанной 12-летней девочки нашли в чемодане.

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