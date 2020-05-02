Тело исчезнувшей рубцовчанки нашли в машине ее мужа

Уголовное дело об убийстве жительницы Рубцовска расследует региональный Следком. В совершении преступления подозревают мужа женщины, который скончался после причинения себе смертельных ранений.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, данные о безвестном сообщении горожанки поступили 28 апреля.

Было установлено, что к исчезновению женщины может быть причастен ее супруг. На следующий день сотрудниками полиции был объявлен план-перехват автомобиля подозреваемого, который предпринял попытку скрыться от правоохранителей.

Когда полицейские остановили машину, мужчина причинил себе ранения и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

При осмотре его автомобиля было обнаружено тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.