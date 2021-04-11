Тело мужчины нашли на Алтае в перевернувшейся иномарке

Мужчина погиб в результате ДТП в Горном Алтае — его тело было найдено в перевернувшемся автомобиле.

Как сообщили в республиканском МВД, вечером 9 апреля поступили данные о том, что в двух километрах от поселка Красноярка в автомобиле Toyota Corolla обнаружен труп мужчины.

Смертельное ДТП в Горном Алтае. 04.мвд.рф.

Выяснилось, что ДТП случилось 8 апреля на 29 километре автодороги «Талда-Тюнгур природный парк «Белуха», когда 41-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, при движении в направлении села Тюнгур не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомобиля Toyota Corolla.

От полученных травм водитель иномарки погиб на месте. По данному факту проводится проверка.