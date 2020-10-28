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28 октября
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Происшествия

Тело пропавшего африканского студента подбросили под окна столичного общежития

Тело пропавшего студента из Африки нашли под окнами общежития на Ярославском шоссе в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Вечером 22 октября он вышел из общежития в магазин, находящийся в соседнем доме, и не вернулся. Соседи и друзья студента безрезультатно обыскали ближайшие улицы и дворы, а затем обратились в полицию с заявлением о пропаже иностранца.

25 октября сторож во время планового обхода территории, прилегающей к общежитию, наткнулся в кустах на тело мужчины со следами насильственной смерти.

Погибшим оказался пропавший студент. Его тело подбросили к общежитию уже после того, как волонтеры обыскали эти кусты в ходе поисков пропавшего — оперативники нашли следы волочения, пишет Lenta.ru.

Полиция разыскивает преступника, забившего студента до смерти.

Возбуждено уголовное дело.

31-летний гражданин Бурунди Жуливе Макорока учился в Московском государственном строительном университете.

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