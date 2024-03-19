Тело пропавшего барнаульского баскетболиста нашли спустя три месяца

Антон Петухов пропал в Красноярске накануне Нового года, он зашел на остров Татышев и больше его никто не видел.
На пятые сутки удалось узнать, что парень упал с моста. Предумышленный это поступок или нет неизвестно.
Но также сообщается, что месяцом ранее спортсмена отстранили от игр из-за травмы, это могло повлиять на его карьеру
Сотрудники КГКУ «Спасатель» завершили поиски в районе села Частоостровского, правоохранители подтвердили личность.
Ранее сообщалось, что в Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из барнаульского клуба.
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