30 июля
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Происшествия

Тело пропавшей россиянки нашли в тумбочке на дне озера

На дне карельского озера обнаружили тумбочку со спрятанным внутри телом россиянки, сообщает Gubdaily.ru

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Внутри тумбочки находилось тело 31-летней Евгении Колмыковой, которая пропала 27 июня. В убийстве подозревается сожитель.

Знакомые семьи рассказали, что он регулярно избивал женщину. Они уверены, что во время очередного избиения он не рассчитал силы и убил ее. А после спрятал тело в тумбочку, которую выкинул в водоем.

Поисками женщины на протяжении месяца занимались множество добровольцев из поисковых отрядов, пишет Lenta.ru. У погибшей остались двое детей.

Накануне в Барнауле возле озера нашли тело мужчины, умершего две недели назад. Тело нашел местный житель, когда прогуливался в окрестностях Пионерского озера.

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