Тело пропавшей россиянки нашли в тумбочке на дне озера

Внутри тумбочки находилось тело 31-летней Евгении Колмыковой, которая пропала 27 июня. В убийстве подозревается сожитель.

Знакомые семьи рассказали, что он регулярно избивал женщину. Они уверены, что во время очередного избиения он не рассчитал силы и убил ее. А после спрятал тело в тумбочку, которую выкинул в водоем.

Поисками женщины на протяжении месяца занимались множество добровольцев из поисковых отрядов, пишет Lenta.ru. У погибшей остались двое детей.

Накануне в Барнауле возле озера нашли тело мужчины, умершего две недели назад. Тело нашел местный житель, когда прогуливался в окрестностях Пионерского озера.