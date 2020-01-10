Тело убитого ребенка попало на мусоросортировочный завод в Красноярске

Тело новорожденной девочки обнаружили 30 декабря 2019 года на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех»", расположенного на территории Березовского района Красноярского края.

«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2019 году с датой примерных родов, выпадающей на декабрь 2019 года или январь 2020 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратиться с данной информацией», — горится в сообщении ведомства.