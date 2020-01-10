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Происшествия

Тело убитого ребенка попало на мусоросортировочный завод в Красноярске

В Красноярском крае Следственный комитет обратился к жителям с просьбой помочь в поисках матери новорожденной девочки, тело которой нашли на мусоросортировочном заводе.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Тело новорожденной девочки обнаружили 30 декабря 2019 года на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех»", расположенного на территории Березовского района Красноярского края.

«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2019 году с датой примерных родов, выпадающей на декабрь 2019 года или январь 2020 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратиться с данной информацией», — горится в сообщении ведомства.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, ребенка убили после его рождения.

Далее, судя по всему, тело выбросили вместе с мусором.

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