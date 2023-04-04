Тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на льду реки в Новосибирской области

Школьника искали почти весь день. После его исчезновения следователи начали проверку, при этом отметив, что мальчика воспитывает благополучная семья.
Вечером ребенка нашли погибшим на льду у реки.
Местные жители рассказали, что, вероятно, школьник с другом переходили речку. Погибший мальчик перейти не смог — упал под лед. Он пытался выкарабкаться, но не удалось.
Другие ребята испугались — убежали и никому ничего не сказали, даже когда ребенка искали по всей деревне.
В следственном комитете пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее в Бийске семилетний мальчик провалился под лед реки Бия.