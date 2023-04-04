Тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на льду реки в Новосибирской области

Ребенок пропал днем 3 апреля в селе Новотырышкино под Новосибирском. Вечером волонтеры сообщили, что поиски завершились трагедией, передает «КП Новосибирск».

Школьника искали почти весь день. После его исчезновения следователи начали проверку, при этом отметив, что мальчика воспитывает благополучная семья.

Вечером ребенка нашли погибшим на льду у реки.

Местные жители рассказали, что, вероятно, школьник с другом переходили речку. Погибший мальчик перейти не смог — упал под лед. Он пытался выкарабкаться, но не удалось.

Другие ребята испугались — убежали и никому ничего не сказали, даже когда ребенка искали по всей деревне.

В следственном комитете пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в Бийске семилетний мальчик провалился под лед реки Бия.