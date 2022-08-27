Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в горящем доме в Барнауле

Пожарные обнаружили тела двух человек в ходе тушения пожара в доме на улице Забойной в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul .

Правоохранительные органы установили личности погибших. Ими оказались 60-летний мужчина и женщина 59 лет. При этом на теле последней обнаружили колото-резанные раны шеи и туловища, говорится в тексте поста.

По предварительным данным, именно ножевые ранения привели к смерти жительницы краевой столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее сообщалось, что красноярский суд вынес обвинительный приговор трем мужчинам и женщине, которых обвиняли в убийстве 16-летней девушки. По данным следствия, они похитили ее, подвергли пыткам и истязаниям.