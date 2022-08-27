27 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в горящем доме в Барнауле

Пожарные обнаружили тела двух человек в ходе тушения пожара в доме на улице Забойной в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Правоохранительные органы установили личности погибших. Ими оказались 60-летний мужчина и женщина 59 лет. При этом на теле последней обнаружили колото-резанные раны шеи и туловища, говорится в тексте поста.

По предварительным данным, именно ножевые ранения привели к смерти жительницы краевой столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее сообщалось, что красноярский суд вынес обвинительный приговор трем мужчинам и женщине, которых обвиняли в убийстве 16-летней девушки. По данным следствия, они похитили ее, подвергли пыткам и истязаниям.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость