26 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жестоко убивших 16-летнюю девушку молодых людей приговорили к суровым срокам

Красноярский суд вынес обвинительный приговор трем мужчинам и женщине, которых обвиняли в убийстве 16-летней девушки. Еще один их соучастник ждет своего приговора, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Суд. Приговор.
Суд. Приговор.
Pixabay.com

Следствие смогло доказать в суде, что осенью 2020 года компания молодых людей из четырех мужчин и женщины возрасте от 19 до 23 лет ворвались в квартиру к 16-летней девушке. Они считали, что она солгала о собственном изнасиловании, и решили ее «проучить».

Злоумышленники похитили девушку и привезли на городское кладбище, где избивали и пытали ее. После этого они перевезли ее в другое место и продолжили ее истязать.

Пытаясь «замести следы», подсудимые привезли девушку на берег Енисея. Там они задушили ее и сбросили тело в реку.

Через некоторое время, злоумышленники наведались к другой знакомой. Угрожая ей убийством, они избили ее, после чего перевезли в другое место, где продолжили истязать ее.

Следствие смогло установить и доказать роль каждого из обвиняемых в преступлении.

Трех мужчин приговорили к 17, 18 и 20 годам колонии строго режима. Девушку приговорили к 10 годам колонии общего режима. Еще один их соучастник, который заключил досудебное соглашение, еще ждет своего приговора.

Ранее 71-летняя мать зарезала своего сына за оскорбления и вызывающее поведение.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость