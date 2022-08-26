Жестоко убивших 16-летнюю девушку молодых людей приговорили к суровым срокам

Красноярский суд вынес обвинительный приговор трем мужчинам и женщине, которых обвиняли в убийстве 16-летней девушки. Еще один их соучастник ждет своего приговора, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Следствие смогло доказать в суде, что осенью 2020 года компания молодых людей из четырех мужчин и женщины возрасте от 19 до 23 лет ворвались в квартиру к 16-летней девушке. Они считали, что она солгала о собственном изнасиловании, и решили ее «проучить».

Злоумышленники похитили девушку и привезли на городское кладбище, где избивали и пытали ее. После этого они перевезли ее в другое место и продолжили ее истязать.

Пытаясь «замести следы», подсудимые привезли девушку на берег Енисея. Там они задушили ее и сбросили тело в реку.

Через некоторое время, злоумышленники наведались к другой знакомой. Угрожая ей убийством, они избили ее, после чего перевезли в другое место, где продолжили истязать ее.

Следствие смогло установить и доказать роль каждого из обвиняемых в преступлении.

Трех мужчин приговорили к 17, 18 и 20 годам колонии строго режима. Девушку приговорили к 10 годам колонии общего режима. Еще один их соучастник, который заключил досудебное соглашение, еще ждет своего приговора.

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