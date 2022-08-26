71-летняя мать зарезала своего сына за оскорбления и вызывающее поведение

В Хакасии возбудили уголовное дело против 71-летней женщины, которую обвиняют в убийстве 44-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, пьяная женщина находилась дома, когда к ней зашел ее также нетрезвый сын. Между ними вспыхнула ссора из-за того, что сын стал оскорблять мать и прогонять ее из дома.

Женщина схватила нож, и ударила сына в бедро.

Мужчину доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, он скончался от потери крови на следующий день.

Против пожилой женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет колонии.

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