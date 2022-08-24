«Прости, я не хотела». Сибирячка ударила ножом возлюбленного

Перед преступлением женщина и мужчина сильно поругались в кафе. Они продолжили ссориться, когда вернулись домой.
Во время конфликта мужчина напал на сожительницу и начал ее избивать. В попытке самообороны она схватила нож и ударила возлюбленного в грудь. Он выжил и был доставлен в больницу.
Соседи утверждают, что слышали за стеной, как женщина кричала: «Прости, я не хотела!»
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия» возбудили уголовное дело. Женщину осудили на два года условно.
Ранее студентку-сибирячку осудили на восемь лет колонии. Она пыталась пронести наркотики заключенному в желудке.