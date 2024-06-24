Теракт в Дагестане: убили 15 полицейских, сожгли синагогу и храм, напали на ДПС. Что известно

В Дербенте 23 июня террористы напали на синагогу и православный храм, а в Махачкале — обстреляли ДПС. После этого начался план «Перехват». О подробностях расскажет altapress.ru. В Республике Дагестан объявили трехдневный траур.

Что произошло в Дагестане?

Начало

Террористы подожгли синагогу в Дербенте, один сотрудник полиции убит, второго ранило. После этого в республике создали оперативный штаб, объявили план «Перехват», сообщает глава республики Сергей Меликов.

В то же время в Махачкале неизвестные напали на сотрудников ДПС, началась перестрелка. Один сотрудник полиции погиб, еще шестеро ранены, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана. Патрульный автомобиль подожгли.

Там же террористы подожгли православный храм, убили священника и охранника.

«По поступившей мне информации, отца Николая в Церкви в Дербенте убили. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли», — написал зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Режим КТО

Спустя час (примерно 20:00) после нападения сообщили о ликвидации двоих боевиков в Махачкале. Уже на это время в Дагестане пострадали 16 человек при нападении.

Еще двоих нападавших задержали в толпе отдыхающих в Махачкале.

В Дагестане ввели режим КТО. Власти Махачкалы призвали жителей избегать поездок по пяти улицам города и в районе железнодорожного вокзала в связи с работой правоохранителей и спецслужб, сообщил глава города Усуп Умавов.

Убитые полицейские

Примерно в 20:30 стало известно о том, что нападавшие убили шесть полицейских, еще 23 ранило, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. Позднее станет известно, что при теракте погибли 15 сотрудников полиции и один член Росгвардии.

Личности боевиков

Двоих ликвидированных боевиков опознали как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и его племянника.

Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, сообщили в правоохранительных органах. У Омарова проводятся обыски, он дает показания в полиции.

Боец ММА Гаджимурад Кагиров оказался одним из пяти убитых боевиков. Об этом сообщают дагестанские паблики.

Что известно к этому часу?

Шесть боевиков ликвидированы в Махачкале и Дербенте. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами теракта.

Синагогу и церковь сожгли.

Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия, сообщили в региональном отделении партии.

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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