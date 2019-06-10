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Происшествия

Терминал Шереметьево затопило из-за срабатывания пожарной сигнализации

Терминал B московского аэропорта Шереметьево затопило водой из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

Посетителям приходилось ходить по щиколотку в воде, а сама воздушная гавань при этом работала в штатном режиме.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Все последствия от ложного срабатывания противопожарной системы ликвидированы», — приводит телеканал 360 слова руководитель пресс-службы аэропорта Романа Гениса.

Когда сработала сигнализация, сотрудники не могли отключить ее на протяжении получаса.

Очевидцы сняли происходящее на видео, пишет ura.ru. На кадрах видно, что службы аэропорта пытались справиться с проблемой при помощи швабр и клининговых машин.

Ранее сообщалось о коллапсе в Шереметьево из-за неразобранного багажа. Он был вызван кадровыми проблемами — из-за сокращения зарплат из аэропорта массово уволились грузчики.

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