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Происшествия

Территория страсти: опубликовано видео дебоша российской актрисы на борту самолета

Актриса Лидия Вележева возмущена решением экипажа авиалайнера Москва — Тель-Авив снять ее с рейса за некорректное поведение в состоянии алкогольного опьянения.

В самолете.
В самолете.
СС0

Артистка себя виновной не считает и обещает жестко разобраться в ситуации.

Лидия Вележева прокомментировала конфликт с ее участием, который произошел на борту авиалайнера «Москва — Тель-Авив», на котором она вместе с коллегами по актерскому цеху планировала отправиться на гастроли в Израиль, сообщает Пятый канал.

«Случившееся — это просто безобразие! Я буду разбираться по-другому», — заявила возмущенная актриса.

Экипаж был вынужден удалить Вележеву из самолета непосредственно перед вылетом, так как она вела себя вызывающе.

Женщина отказалась пристегнуться, оскорбляла других пассажиров, используя нецензурную лексику, пишет «МК».

В итоге экипаж вернул лайнер на стоянку в «Шереметьево» и вызвал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вывели из лайнера актрису силой, так как она устроила скандал и сопротивлялась. Позже в крови Вележевой было обнаружено 0,43 промилле алкоголя.

30 октября Вележева должна была сыграть одну из главных ролей в музыкально-драматическом спектакле «Территория страсти» в израильской Нетании.

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