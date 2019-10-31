Территория страсти: опубликовано видео дебоша российской актрисы на борту самолета

Актриса Лидия Вележева возмущена решением экипажа авиалайнера Москва — Тель-Авив снять ее с рейса за некорректное поведение в состоянии алкогольного опьянения.

Артистка себя виновной не считает и обещает жестко разобраться в ситуации.

Лидия Вележева прокомментировала конфликт с ее участием, который произошел на борту авиалайнера «Москва — Тель-Авив», на котором она вместе с коллегами по актерскому цеху планировала отправиться на гастроли в Израиль, сообщает Пятый канал.

«Случившееся — это просто безобразие! Я буду разбираться по-другому», — заявила возмущенная актриса.

Экипаж был вынужден удалить Вележеву из самолета непосредственно перед вылетом, так как она вела себя вызывающе.

Видео дебоша заслуженной артистки Российской Федерации Лидии Вележевой на борту самолета.



Инцидент произошел, когда воздушное судно готовилось к вылету из московского аэропорта Шереметьево. Из-за неадекватного поведения женщины было принято решение о возвращении лайнера pic.twitter.com/jyvj3GgunG — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 30, 2019

Женщина отказалась пристегнуться, оскорбляла других пассажиров, используя нецензурную лексику, пишет «МК».

В итоге экипаж вернул лайнер на стоянку в «Шереметьево» и вызвал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вывели из лайнера актрису силой, так как она устроила скандал и сопротивлялась. Позже в крови Вележевой было обнаружено 0,43 промилле алкоголя.

30 октября Вележева должна была сыграть одну из главных ролей в музыкально-драматическом спектакле «Территория страсти» в израильской Нетании.