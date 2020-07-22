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Происшествия

Террорист из Луцка потребовал «через Зеленского» всем посмотреть фильм «Земляне». Фото с места ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором советует всем посмотреть фильм «Земляне». Именно это требовал от него террорист, захвативший автобус с людьми в украинском Луцке.

Освобождение заложников в Луцке.
Освобождение заложников в Луцке.
mvs.gov.ua

«Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем», — говорится в видеообращении президента Украины.

Позднее эта запись Зеленского с его страницы в Facebook была удалена, пишет bfm.ru.

Полицейские безуспешно пытались вести переговоры с террористом. Мужчина захватил автобус 21 июля утром.

Спецназ провел штурм автобуса, в котором террорист удерживал заложников в центре Луцка. Во время штурма произошел взрыв, были слышны выстрелы, пишет ТАСС.

Силовики повалили террориста на землю. Перед этим он отпустил трех заложников.

Украинские следователи возбудили уголовное дело по статье «терроризм». Кроме этого расследования предстоит еще выяснить, находился ли захватчик в поле зрения компетентных органов.

Сообщника террориста задержали в Харькове. У него нашли оружие, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

О захватчике

Захватчик — 45-летний Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области. Сейчас у него гражданство Украины. Дважды судим за тяжкие преступления, отсидел суммарно около 10 лет. В 2014 году он тиражом 400 экземпляров выпустил книгу «Философия преступника».

О фильме

«Земляне» — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

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