Террорист из Луцка потребовал «через Зеленского» всем посмотреть фильм «Земляне». Фото с места ЧП

«Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем», — говорится в видеообращении президента Украины.
Позднее эта запись Зеленского с его страницы в Facebook была удалена, пишет bfm.ru.
Полицейские безуспешно пытались вести переговоры с террористом. Мужчина захватил автобус 21 июля утром.
Спецназ провел штурм автобуса, в котором террорист удерживал заложников в центре Луцка. Во время штурма произошел взрыв, были слышны выстрелы, пишет ТАСС.
Силовики повалили террориста на землю. Перед этим он отпустил трех заложников.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Украинские следователи возбудили уголовное дело по статье «терроризм». Кроме этого расследования предстоит еще выяснить, находился ли захватчик в поле зрения компетентных органов.
Сообщника террориста задержали в Харькове. У него нашли оружие, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
О захватчике
Захватчик — 45-летний Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области. Сейчас у него гражданство Украины. Дважды судим за тяжкие преступления, отсидел суммарно около 10 лет. В 2014 году он тиражом 400 экземпляров выпустил книгу «Философия преступника».
О фильме
«Земляне» — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.