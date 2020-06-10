Террористы хотели взорвать бомбу на оживленном рынке в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из рынков в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей службы (ЦОС).

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Симферополе Республики Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны пятеро граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ЦОС, задержанные готовили к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

У них изъяты взрывные устройства, боеприпасы, холодное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.