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10 июня
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Происшествия

Террористы хотели взорвать бомбу на оживленном рынке в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из рынков в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей службы (ЦОС).

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Симферополе Республики Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны пятеро граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ЦОС, задержанные готовили к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

У них изъяты взрывные устройства, боеприпасы, холодное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205, частью 1 статьи 205.2 УК РФ («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)", — добавили в ЦОС.

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