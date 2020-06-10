Террористы хотели взорвать бомбу на оживленном рынке в Крыму

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Симферополе Республики Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны пятеро граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ЦОС, задержанные готовили к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.
У них изъяты взрывные устройства, боеприпасы, холодное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205, частью 1 статьи 205.2 УК РФ («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)", — добавили в ЦОС.