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Происшествия

Террористическая атака в Вене. Вооруженные люди открыли стрельбу в столице Австрии

Вооруженные люди открыли стрельбу в центре Вены. Власти Австрии назвали произошедшее террористической атакой, передает ТАСС.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0

По имеющимся данным, вечером 2 ноября в центре австрийской столицы произошла стрельба в шести местах. Один человек погиб, несколько пострадали.

Известно, что один из стрелков был ликвидирован полицией. По данным силовых служб, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что произошедшее является терактом.

С таким же заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. «Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», — подчеркнул политик.

При этом мотивы злоумышленников пока остаются неизвестны.

Населению Вены рекомендовано не выходить из домов и избегать общественных мест.

Посольство России в Австрии в данный момент выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене.

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