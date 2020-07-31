Теща расчлененного рэпера помогала дочери избавиться от трупного запаха в квартире

Жена погибшего в Санкт-Петербурге музыканта рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал назвала еще одну возможную причину его смерти, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам адвоката, у музыканта мог быть сердечный приступ, однако в панике Марина решила, что у него передозировка наркотиков, но на 100% в этом она не уверена. Вполне возможно, смерть наступила от естественных причин.

У Энди были проблемы с сердцем, сказала его жена. К тому же он был в депрессии, вызванной пандемией и снижением гонораров. Кохал следователи не смогли пока допросить — она была на грани потери сознания: женщина практически не спала и не ела пять суток, пишет Lenta.ru.

В квартире музыканта была его теща. Она знала, что дочь расчленила тело своего мужа. Женщина все время просила Марину сообщить о случившемся в полицию, но боялась за дочь. Тем не менее она помогала Кохал избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью.

Возбуждено уголовное деле по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта.

Кровь. СС0

По жены погибшего, чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

Также выяснилось, что жена рэпера — бывшая жительница Барнаула. Под этим именем Марина Аксова девушка зарегистрирована в социальных сетях. В Санкт-Петербург Марина Аксова переехала около 10 лет назад. Она не афишировала свои отношения с известным музыкантом. Среди знакомых Марины мало кто знал ее мужа Александра Юшко (Энди Картрайт).

Брак уроженки Барнаула с Юшко был зарегистрирован, по данным издания, в феврале 2016 года. У пары есть ребенок.