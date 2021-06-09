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Происшествия

«Ты че творишь»: пассажир такси в Красноярске устроил расстрел велосипедистов

Полиция в Красноярске проводит проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором зафиксирован факт стрельбы пассажира такси по велосипедистам.

Велосипед.
Велосипед.
unsplash.com

Ролик был размещен в одной из городских групп в социальной сети «Вконтакте». В кадр попал момент, как группа велосипедистов движется по правой полосе, совершая резкие маневры и заезжая на левую полосу.

Затем с велосипедистами поравнялся автомобиль, из которого пассажир направляет руку в сторону велосипедистов, а затем слышны хлопки.

«Сотрудники МУ МВД России „Красноярское“ выясняют обстоятельства происшествия на улице Дубровинского. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля такси направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки», — цитирует РИА Новости сообщение красноярской полиции.

Устанавливаются личности участников конфликта.

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