«Ты зачем так летел?» Из-за водителя-лихача в Барнауле произошла жесткая авария

Вечером, 16 января на пересечении пр. Комсомольский и ул. Молодежной произошло страшное ДТП. По неофициальным данным есть жертвы. Видео с кадрами страшной аварии, произошедшей в Барнауле, было опубликовано на странице сообщества Barnaul 22.

Скриншот видео ДТП, произошедшего на пересечении пр. Комсомольский и ул. Молодежной в Барнауле.

Очевидцы сообщили автору публикации в популярной сети «Вконтакте» о том, что водитель «Нивы» ехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. На перекрестке он влетел в другую машину. От удара девушку-водителя второго автомобиля буквально выкинуло из машины.

Скриншот видео ДТП , произошедшего на пересечении пр. Комсомольский и ул. Молодежной в Барнауле. Barnaul 22.

«Ты зачем так летел?», — в нецензурной форме спросил водителя «Нивы» очевидец, снимавший видео аварии.

Скриншот видео ДТП , произошедшего на пересечении пр. Комсомольский и ул. Молодежной в Барнауле. Barnaul 22.

Он так и не дождался ответа на свой вопрос от виновника трагедии .

Подробности ДТП, как и сведения о погибших и пострадавших еще уточняются.