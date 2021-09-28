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Происшествия

Тигр откусил палец годовалому ребенку в крымском питомнике

22-летняя женщина поднесла ребенка вплотную к клетке тигра в питомнике «Тайган» (Республика Крым).

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Хищник укусил малыша за руку, после чего ему пришлось ампутировать палец.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях: некоторые считают виновной мать, сама она винит в произошедшем владельцев парка, не обеспечивших достаточную безопасность у клетки с тигром и оказание медпомощи, сообщает «Интерфакс».

Травмирование годовалого ребенка при посещении крымского парка львов «Тайган» стало причиной возбуждения уголовного дела о небезопасных услугах, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Ранее сборщики дикоросов забрались на деревья, спасаясь от «неопасного» амурского тигра.

О питомнике

«Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов, тигров, жирафов и других зверей. Его основал бизнесмен Олег Зубков в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Крыму.

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