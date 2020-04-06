Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Тигрица из американского зоопарка заразилась Covid-19

Тигрица, обитающая в зоопарке Нью-Йорка, заразилась коронавирусом нового типа Covid-19, сообщает Общество по охране дикой природы (WCS).

Тигр.
Тигр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Специалисты полагают — тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения, пишет РИА Новости.

«У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — говорится в заявлении.

При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было.

Специалисты протестировали малайского тигра-самца, двух амурских тигров, а также леопардов, гепардов, пум и сервалов и пришли к выводу, что все они здоровы.

Организация приняла меры профилактики для всего персонала, который ухаживает за животными, и других кошачьих, живущих в четырех зоопарках.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость