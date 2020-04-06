Тигрица из американского зоопарка заразилась Covid-19

Специалисты полагают — тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения, пишет .

«У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — говорится в заявлении.

При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было.

Специалисты протестировали малайского тигра-самца, двух амурских тигров, а также леопардов, гепардов, пум и сервалов и пришли к выводу, что все они здоровы.

Организация приняла меры профилактики для всего персонала, который ухаживает за животными, и других кошачьих, живущих в четырех зоопарках.