Тихий убийца. Громкие случаи отравления газом в России

Случаи отравления газом в России нередки. В нашей стране отравление газом занимает второе место среди причин смертности от острых отравлений. Altapress.ru вспомнил самые известные «газовые» трагедии в стране и крае.

Отравления в Алтайском крае

— Сергей Сытых

Родился в 1978 году. Окончил Алтайский политехнический университет. С 1983 года работал в барнаульском горисполкоме. С 1985 по 1985 годы был заместителем Владимира Баварина, тогдашнего главы мэрии Барнаула. В 1991 году был назначен главой администрации Центрального района краевой столицы. Проработал на должности 14 лет. За это время в районе каждый год проводилась чистка газонов, было открыто около 120 школ, 10 поликлиник.

В 2005 году избран председателем Избирательной комиссии Алтайского края. В 2009 году скончался в своем доме от отравления угарным газом. Вместе с ним погибли его супруга и теща.

Сергей Сытых. Михаил Хаустов

— Иосиф Кременских

51-летний начальник сектора мониторинга управления печати Алтайского края был найден мертвым 31 июля 2020 года. Чиновник, его супруга и двое детей были найдены в номере алтайской турбазы «Глобус».

— Александр Назарчук

Родился в 1939 году. В 16 лет начал работать помощником бригадира колхоза. По образованию агроном. С 1994 по 1995 годы Назарчук работал министром сельского хозяйства России. После отставки вернулся в алтайский край и стал председателем АКЗС и членом Совета Федерации.

1 февраля 2021 года Назарчук умер в своем доме в поселке Солнечном.

Александр Назарчук. предоставлено пресс-службой АКЗС

Отравления в России в последние годы

— В марте 2018 года в поселке Калинин Тамбовской области отравились газом и были госпитализированы более 20 человек. Утечка газа произошла, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. С отравлениями или ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них — дети.

— В ноябре 2019 года в Вадском районе Нижегородской области бытовым газом отравились 43 ребенка и один взрослый. Инцидент произошел в школе. К счастью, никто не пострадал. Людей обследовали врачи и отправили домой.

— В октябре того же года в Оренбургской восемь человек отравились газом на заводе «Оркснефтеоргсинтез». Отравление произошло на установке гидроочистки дизельного топлива.

Отопительная печь. altapress.ru