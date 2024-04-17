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Тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ

Около 2,5 тыс. россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ.

Дубай.
Дубай.
Фото: freepik, автор ArthurHidden.

Вылет отложили из-за ливней, сообщает РИА Новости.

Туристам предложено размещение и питание.

Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий, указывает bfm.ru.

Что произошло

Крупнейший город ОАЭ сильно пострадал от воды и ураганного ветра. Авиарейсы отменены, жителей просят оставаться дома.

Перекрыли некоторые трассы, отменили все футбольные матчи, затопило одну из станций метро и ТЦ "Дубай молл".

Также поплыла и площадка криптоконференции Blockchain Life. Эксперты называют этот апрель самым холодным за всю историю страны.

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