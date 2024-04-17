Тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ

Вылет отложили из-за ливней, сообщает РИА Новости.
Туристам предложено размещение и питание.
Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий, указывает bfm.ru.
Что произошло
Крупнейший город ОАЭ сильно пострадал от воды и ураганного ветра. Авиарейсы отменены, жителей просят оставаться дома.
Перекрыли некоторые трассы, отменили все футбольные матчи, затопило одну из станций метро и ТЦ "Дубай молл".
Также поплыла и площадка криптоконференции Blockchain Life. Эксперты называют этот апрель самым холодным за всю историю страны.
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