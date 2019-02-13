Тысячи жителей алтайского поселка остались без питьевой воды

Из-за аварии воду отключили на трех улицах, на которых помимо жилых домов находятся детский сад и школа. Садик сейчас закрыт, а занятия в школе продолжаются, уроки сократили только на 5 минут. Учителя рассказали, что столовая не работает, детей кормят сухими пайками, а школьные туалеты из-за отсутствия воды не отвечают санитарным нормам.
Подвоз воды организован лишь для небольшой части населения — для трех двухэтажных домов, а частный сектор остался сам по себе, рассказала местная жительница Евгения Оверченко.
«Мы звонили в администрацию, просили, чтобы к нам организовали подвоз воды хотя бы раз в день. У нас и мамы с маленькими детьми живут и старые люди… В ответ нам предложили дозваниваться до водоканала, то есть практически дали понять, что это наши проблемы», сказала женщина.
В «Водоканале Славгорода» телеканалу сказали, что доставка воды осуществлялась по всем улицам.
По словам директора компании Александра Снигирева, порыв произошел на центральном водопроводе, когда стояли 40-градусные морозы. Работы вели в экстремальных условиях, потому что грунт был замерзший. Во время работ вышли из строя два экскаватора, поэтому привлекли технику из Ярового.
Аварию ликвидировали, однако, когда запустили воду, трубу прорвало в соседнем месте, ремонт начали заново. Сейчас авария устранена, но на некоторых участках водопровод перемерз. Эти участки будут отогревать по заявкам жителей.