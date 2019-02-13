Тысячи жителей алтайского поселка остались без питьевой воды

Из-за аварии на водопроводе, которая произошла 6 февраля во время сильных морозов, тысячи жителей поселка Славгородский на неделю остались без питьевой воды. Людям приходится топить снег или ходить несколько километров до колонки, чтобы набрать домой воды, сообщает «Вести22».

Из-за аварии воду отключили на трех улицах, на которых помимо жилых домов находятся детский сад и школа. Садик сейчас закрыт, а занятия в школе продолжаются, уроки сократили только на 5 минут. Учителя рассказали, что столовая не работает, детей кормят сухими пайками, а школьные туалеты из-за отсутствия воды не отвечают санитарным нормам.

Подвоз воды организован лишь для небольшой части населения — для трех двухэтажных домов, а частный сектор остался сам по себе, рассказала местная жительница Евгения Оверченко.

«Мы звонили в администрацию, просили, чтобы к нам организовали подвоз воды хотя бы раз в день. У нас и мамы с маленькими детьми живут и старые люди… В ответ нам предложили дозваниваться до водоканала, то есть практически дали понять, что это наши проблемы», сказала женщина.

В «Водоканале Славгорода» телеканалу сказали, что доставка воды осуществлялась по всем улицам.

По словам директора компании Александра Снигирева, порыв произошел на центральном водопроводе, когда стояли 40-градусные морозы. Работы вели в экстремальных условиях, потому что грунт был замерзший. Во время работ вышли из строя два экскаватора, поэтому привлекли технику из Ярового.

Аварию ликвидировали, однако, когда запустили воду, трубу прорвало в соседнем месте, ремонт начали заново. Сейчас авария устранена, но на некоторых участках водопровод перемерз. Эти участки будут отогревать по заявкам жителей.