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Происшествия

Тысячу работников после смерти одного от переутомления наймет видеоплатформа

Китайская видеоплатформа Bilibili пообещала нанять тысячу новых сотрудников после того как стало известно о смерти одного из модераторов от переутомления, сообщает Reuters.

Сделано в Китае.
Сделано в Китае.
Открытые источники в интернете.

Официально компания отрицает обвинение в гибели работника, однако уже признала, что должна уделять больше внимание здоровью сотрудников.

«Мы должны принять более активные меры, чтобы гарантировать здоровье модераторов контента и предотвратить повторение подобных трагедий», — прокомментировал представитель Bilibili.

Заявление компании последовало после скандала в соцсетях. Один из пользователей написал, что модератор контента Bilibili умер после нескольких часов непрерывной работы во время китайского Нового года.

Фирма уточнила, что сотрудник в праздники работал по восемь часов в день. Ответ Bilibili вызвал неоднозначную реакцию в сети, некоторые потребовали провести дополнительное расследование, пишет Lenta.ru.

Убийственный график

Осенью 2021 года в Китае запретили компаниям использовать убийственный график «996», то есть шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком.

Согласно трудовому законодательству Китая, стандартный рабочий день составляет восемь часов, максимум — 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно.

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