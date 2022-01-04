Толпа туристов в лебедином заказнике в Алтайском крае провалилась под лед

В Лебедином заказнике на озере Светлом люди провалились под лед на незамерзающем озере, пишет Barnaul22.

Как сообщают очевидцы, часть туристов не захотела ждать очереди и пошла в обход, но лед оказался тонким и они провалились. Среди провалившихся были и дети.

Другие свидетели говорят, что люди все же приобретали билеты. Они столпились у кромки льда, и он не выдержал. Всем туристам удалось выбраться из подо льда, никто серьёзно не пострадал.

После происшествия на озере усилили охрану. Через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыли места прохождения людей к воде.

Озеро Светлое незамерзающее, вдоль берегов может появляться лед, но он не крепкий и находиться на нем небезопасно, сообщили в Минприроды.