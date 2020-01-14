Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Томские врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик

В Томске врачи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик, пишет областной департамент здравоохранения.

Магнтитные шарики.
Магнтитные шарики.
Департамент здравоохранения Томской области, zdrav.tomsk.ru

Для извлечения из желудка магнитных шариков воспользовались методом фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Ребенка спасли хирурги больницы скорой медицинской помощи № 2.

Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Один из шариков уже попал в кишечник и в течение нескольких часов мог соединился с другими, находящимися в желудке.

В ведомстве отмечают, что могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и необходимость более сложного хирургическгого вмешательства.

За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция, — пояснил Андрей Караваев, главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2.

Он добавил, что как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, запретил бы продажу таких игрушек. По словам врача, магниты глотают не только малыши, но и дети сознательного возраста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость