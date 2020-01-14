Томские врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик

Для извлечения из желудка магнитных шариков воспользовались методом фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Ребенка спасли хирурги больницы скорой медицинской помощи № 2.

Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Один из шариков уже попал в кишечник и в течение нескольких часов мог соединился с другими, находящимися в желудке.

В ведомстве отмечают, что могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и необходимость более сложного хирургическгого вмешательства.

За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция, — пояснил Андрей Караваев, главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2.

Он добавил, что как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, запретил бы продажу таких игрушек. По словам врача, магниты глотают не только малыши, но и дети сознательного возраста.