Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна при фотографировании белок

Сейчас мужчина находится в реанимации.
«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном», — цитирует пресс-службу «Вертолетов России» RNS.
Представители компании не уточнили, о каком сотруднике идет речь. В пресс-службе добавили, что обстоятельства несчастного случая являются «домыслом», пишет ura.ru.
Инцидент произошел в Подмосковье 5 октября, сообщает РЕН ТВ. Несчастный случай якобы произошел, когда мужчина фотографировал белок из окна.