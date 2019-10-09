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Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна при фотографировании белок

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков выпал из окна своего загородного дома в Подмосковье.

Белка.
Белка.
Михаил Хаустов

Сейчас мужчина находится в реанимации.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном», — цитирует пресс-службу «Вертолетов России» RNS.

Представители компании не уточнили, о каком сотруднике идет речь. В пресс-службе добавили, что обстоятельства несчастного случая являются «домыслом», пишет ura.ru.

Инцидент произошел в Подмосковье 5 октября, сообщает РЕН ТВ. Несчастный случай якобы произошел, когда мужчина фотографировал белок из окна.

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