Торговец специями на барнаульском рынке промышлял насваем

К полицейским в Барнауле поступила информация, что на одном из рынков торгуют насваем. Оказалось, что продавец фруктов и специй действительно реализовывал еще и табачное изделие.

Под прилавком торговца правоохранители обнаружили и изъяли коробку с расфасованным по полиэтиленовым пакетам веществом.

По заключению экспертов, изъятое оказалось насваем, общая масса которого составила 2800 граммов, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Продавца привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями — оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса).