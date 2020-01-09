Торговец специями на барнаульском рынке промышлял насваем

Под прилавком торговца правоохранители обнаружили и изъяли коробку с расфасованным по полиэтиленовым пакетам веществом.
По заключению экспертов, изъятое оказалось насваем, общая масса которого составила 2800 граммов, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Продавца привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями — оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса).