Названа предварительная сумма ущерба из-за затопления склада Wildberries в Подмосковье, передает Mash . Она составила 15 млн рублей.

По некоторым данным, на складе хранились и собственные товары маркетплейса, и товары продавцов.

В основном пострадали одежда и обувь.

Точную сумму ущерба смогут назвать только после инвентаризации.

Напомним, мощный ливень прошел в Москве 20 августа - вода затопила несколько столичных торговых центров, магазин техники DNS, метрополитен, а также пробила крышу склада Wildberries.

Ранее в июле в Москве прошел сильнейший ливень за всю историю. Синоптики отметили, что в столице выпали осадки, побившие рекорд конца XIX века.