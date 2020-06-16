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Происшествия

Трагедия на реке: четыре человека утонули при спасении 15-летней девочки в Забайкалье

Вечером 15 июня спасение тонущей 15-летней девочки на реке Онон в Забайкальском крае обернулось гибелью четырех человек.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот.

Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, сообщает региональный СКР.

Тело женщины пока не нашли.

Проводится доследственная проверка, пишет News.ru.

Ранее тело 39-летнего мужчины нашли в водоеме на Смоленских карьерах под Бийском.

Сутки назад мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По данному факту следователи проводят проверку.

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