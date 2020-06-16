Трагедия на реке: четыре человека утонули при спасении 15-летней девочки в Забайкалье

Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот.
Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, сообщает региональный СКР.
Тело женщины пока не нашли.
Проводится доследственная проверка, пишет News.ru.
Ранее тело 39-летнего мужчины нашли в водоеме на Смоленских карьерах под Бийском.
Сутки назад мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
По данному факту следователи проводят проверку.