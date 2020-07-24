Трагедия перед свадьбой: жених привязал невесту к кровати и убил

Найденная убитой в своей квартире в Москве девушка, свадьба которой должна была состояться в начале августа, хорошо ладила со своим женихом, пишет « МК ».

Изданию об этом рассказали соседи пары.

«Ходили, как два голубка», — охарактеризовали отношения пары соседи.

По их словам, они постоянно ходили за руки и сидели на скамейке во дворе. Молодой человек москвички — главный подозреваемый. После смерти девушки он не выходит на связь.

Он не употреблял спиртного, не стоял на учете в психдиспансере. Во всяком случае, так считают соседи. Последние три месяца молодые люди проживали совместно. 8 августа они должны были пожениться.

Ссоры

Камеры, установленные в подъезде многоквартирного дома, зафиксировали ссору пары, которая произошла накануне смерти девушки. Молодой человек даже ударил свою возлюбленную, однако та не отреагировала и отправилась с ним домой, пишет Lenta.ru.

Свидетельства множества ссор молодых людей зафиксированы в их переписке. У пары были постоянные конфликты. Погибшая то просила не звонить и не писать ей, то прощала молодого человека и предлагала начать все сначала.

Страшная находка

21 июля тело избитой 27-летней невесты обнаружила мать жениха. С момента смерти женщины прошло двое суток.

Москвичка была голой привязана к кровати. На окровавленном теле было множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».