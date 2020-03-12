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Происшествия

Трагедия после дискотеки: тело 13-летней девочки нашли закопанным в тамбовском лесу

Тело пропавшей четыре дня назад 13-летней девочки нашли в лесу Тамбовской области. Труп был закопан в землю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Напомним, девочка пропала в селе Бокино после школьной дискотеки. После обращения в полицию родителей было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сбросил в реку

По подозрению в преступлении был задержан 35-летний житель города Котовска. Он сообщил следователям, что 7 марта ехал по селу за рулем легкового авто и сбил школьницу, после чего погрузил тело в машину, вывез к реке и сбросил в воду.

Ребенка искали четыре дня, в поисках было задействовано около 600 человек.

Народный сход

Показаниям предполагаемого преступника жители села Боково не поверили. Они устроили народный сход, где заявили, что не верят версии подозреваемого, пишет «Росбалт».

Люди полагают, что он мог быть в машине не один, и ребенок мог стать жертвой изнасилования и убийства.

Во время следственного эксперимента полицейским пришлось перекрывать дорогу, чтобы не допустить самосуда разгневанных селян над мужчиной.

Теперь к делу подключены судмедэксперты, которым доставили тело девочки. Они установят точную причину смерти ребенка.

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