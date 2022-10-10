10 октября
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Происшествия

Трагедия с квадроциклом: школьница скончалась, а ее друг получил травмы в Новоалтайске

Смертельная авария с участием несовершеннолетних произошло в Новоалтайске 8 октября, сообщает «Инцидент Барнаул».

Место трагедии с квадроциклом в Новоалтайске.
Место трагедии с квадроциклом в Новоалтайске.
"Инцидент Барнаул".

ДТП произошло 8 октября на одном из пустырей в районе ул. Деповская, 60.

По словам очевидца, 13-летний мальчик пригласил покататься на квадроцикле 14-летнюю девочку.

Во время движения подросток сделал слишком резкий вираж, и квадроцикл несколько раз перевернулся.

Сидевшая сзади девятиклассница упала прямо под придавивший ее квадроцикл.

В результате полученных травм она скончалась на месте. Мальчика доставили в больницу, у него ушибы.

Еще один очевидец рассказал, что на квадроцикле было три человека. Третьей была подруга погибшей.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали аварию.

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