Трагедия с квадроциклом: школьница скончалась, а ее друг получил травмы в Новоалтайске

ДТП произошло 8 октября на одном из пустырей в районе ул. Деповская, 60.
По словам очевидца, 13-летний мальчик пригласил покататься на квадроцикле 14-летнюю девочку.
Во время движения подросток сделал слишком резкий вираж, и квадроцикл несколько раз перевернулся.
Сидевшая сзади девятиклассница упала прямо под придавивший ее квадроцикл.
В результате полученных травм она скончалась на месте. Мальчика доставили в больницу, у него ушибы.
Еще один очевидец рассказал, что на квадроцикле было три человека. Третьей была подруга погибшей.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали аварию.