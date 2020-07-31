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Происшествия

Трагедия в Крыму: в ДТП погибли 9 пассажиров микроавтобуса

Крупное ДТП произошло на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий «КамАЗ» с прицепом на трассе в Крыму. Погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс». Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму скончался в больнице, таким образом число погибших в аварии выросло до девяти человек.

В ДТП пострадали 10 человек, включая беременную и двух детей, которых из больницы забрал отец.

На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

Предварительно, авария случилась из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

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