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Происшествия

Трагедия в Сибири: 11 иностранцев погибли при пожаре в одноэтажном доме

В ночь на 21 января пожар в томском поселке Причулымский унес жизни 11 человек, сообщает «Интерфакс». Одноэтажный дом, где произошел пожар, арендовала китайская компания.

Пожар в Томской области.
Пожар в Томской области.
70.mchs.gov.ru

«Двое мужчин <…> эвакуировались самостоятельно. Тушение пожара и разбор конструкций продолжается. Количество погибших уточняется», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Площадь пожара составила 208 кв. метров.

Сейчас производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

СКР возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», пишет tomsk.ru.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. По другим данным, здание принадлежало частному лицу. Владелец сдавал помещение компании из Китая, которая использовала его в качестве общежития для мигрантов.

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