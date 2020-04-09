Трагедия в заливе: водолазы нашли тело утонувшего правнука Роберта Кеннеди

Тело мальчика нашли в Чесапикском заливе на глубине около 7,5 метров и примерно в 600 метрах от места обнаружения тела матери.

41-летняя Мейв Кеннеди и ее сын пропали 2 апреля. Семья жила на побережье залива и находилась на карантине.

По словам мужа Кеннеди Дэвида, супруга с сыном сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры. Ветром судно вынесло в открытый залив, и они не смогли вернуться назад, пишет polit.ru.

3 апреля перевернутое каноэ, на котором уплыли пропавшие, было обнаружено в заливе в нескольких километрах от того места, где мать с сыном видели в последний раз.

4 апреля операция по поиску пропавших прекратилась, их признали погибшими.

О семье

Мейв Кеннеди — внучка Роберта Кеннеди, американского политика и младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди (1917−1963). Она является дочерью Кэтлин Кеннеди — старшей дочери Роберта, которая раньше была губернатором штата Мэриленд.

Во время президентства своего брата Роберт Кеннеди занимал пост генпрокурора США. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году, Роберт Кеннеди ушел с поста генпрокурора и стал сенатором от штата Нью-Йорк. Его также убили во время президентской кампании в 1968 году.