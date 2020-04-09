Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Трагедия в заливе: водолазы нашли тело утонувшего правнука Роберта Кеннеди

Водолазы обнаружили тело 8-летнего Гидеона Маккина, правнука американского сенатора Роберта Кеннеди. 6 апреля полиция нашла тело его матери Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, передает CNN.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Тело мальчика нашли в Чесапикском заливе на глубине около 7,5 метров и примерно в 600 метрах от места обнаружения тела матери.

41-летняя Мейв Кеннеди и ее сын пропали 2 апреля. Семья жила на побережье залива и находилась на карантине.

По словам мужа Кеннеди Дэвида, супруга с сыном сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры. Ветром судно вынесло в открытый залив, и они не смогли вернуться назад, пишет polit.ru.

3 апреля перевернутое каноэ, на котором уплыли пропавшие, было обнаружено в заливе в нескольких километрах от того места, где мать с сыном видели в последний раз.

4 апреля операция по поиску пропавших прекратилась, их признали погибшими.

О семье

Мейв Кеннеди — внучка Роберта Кеннеди, американского политика и младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди (1917−1963). Она является дочерью Кэтлин Кеннеди — старшей дочери Роберта, которая раньше была губернатором штата Мэриленд.

Во время президентства своего брата Роберт Кеннеди занимал пост генпрокурора США. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году, Роберт Кеннеди ушел с поста генпрокурора и стал сенатором от штата Нью-Йорк. Его также убили во время президентской кампании в 1968 году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость