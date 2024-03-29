Трамваи в Барнауле встали на проспекте Строителей, людей высадили

Трамвай №1 остановился на повороте с пр. Ленина на пр. Строителей. За ним стоит трамвай №7.
«Семерка» в новом корпусе стоит в сторону пр. Ленина.
На автобусной остановке собралась толпа.
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Читательница altapress.ru рассказала, что в 9 утра на пр. Строителей остановили трамваи, людей высадили.
Трамвай №1 остановился на повороте с пр. Ленина на пр. Строителей. За ним стоит трамвай №7.
«Семерка» в новом корпусе стоит в сторону пр. Ленина.
На автобусной остановке собралась толпа.
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