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Происшествия

Трамваи встали в Барнауле из-за упавших на провода веток

Жители Барнаула сообщают в социальных сетях о проблемах с движением трамваев в связи с падением веток на провода.

Ветки на трамвайных проводах.
Ветки на трамвайных проводах.
Светлана Александрова/vk.com/barneos22.

«Перед ТЭЦ-1 ветки на проводах. Трамваи стоят», — сообщила в паблике «Барнаул 22» одна из горожанок.

Вероятно, причиной падения ветвей на провода стал сильный ветер.

Напомним, что 8 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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