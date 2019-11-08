Трамваи встали в Барнауле из-за упавших на провода веток

«Перед ТЭЦ-1 ветки на проводах. Трамваи стоят», — сообщила в паблике «Барнаул 22» одна из горожанок.
Вероятно, причиной падения ветвей на провода стал сильный ветер.
Напомним, что 8 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Жители Барнаула сообщают в социальных сетях о проблемах с движением трамваев в связи с падением веток на провода.
«Перед ТЭЦ-1 ветки на проводах. Трамваи стоят», — сообщила в паблике «Барнаул 22» одна из горожанок.
Вероятно, причиной падения ветвей на провода стал сильный ветер.
Напомним, что 8 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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