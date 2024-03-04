Трамвай сошел с рельсов и заблокировал пути в Барнауле

Инцидент произошел на кольце ул. Малахова — ул. Антона Петрова.
Известно, что вагон следовал трамвайному маршруту №7.
Пострадавших нет.
Ранее в Барнауле трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем.
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Вагон развернулся на 90 градусов, сообщает "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел на кольце ул. Малахова — ул. Антона Петрова.
Известно, что вагон следовал трамвайному маршруту №7.
Пострадавших нет.
Ранее в Барнауле трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем.
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