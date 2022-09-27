Трамвай вместе с пассажирами загорелся в Алтайском крае

Пожар произошел в трамвае в Бийске по ул. Мерлина, 61. Внутри находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю .

Трамвай загорелся изнутри, когда вез пассажиров по ул. Мерлина, 61 вечером 27 сентября.

Люди самостоятельно вышли из загоревшегося автомобиля. Благодаря этому, никто не погиб и не пострадал.

Для ликвидации пожара отправили 2 пожарных автоцистерны и 10 человек личного состава. Они оперативно потушили огонь.

Площадь пожара составила порядка 15 кв. м.

«Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки», — сообщают в ведомстве.

Ранее в Барнауле загорелся во время движения автобус, двигающийся по маршруту № 112 (Барнаул-Укладочный). В нем находилось 20 пассажиров.