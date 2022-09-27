28 сентября
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Происшествия

Трамвай вместе с пассажирами загорелся в Алтайском крае

Пожар произошел в трамвае в Бийске по ул. Мерлина, 61. Внутри находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Трамвай загорелся изнутри, когда вез пассажиров по ул. Мерлина, 61 вечером 27 сентября.

Люди самостоятельно вышли из загоревшегося автомобиля. Благодаря этому, никто не погиб и не пострадал.

Для ликвидации пожара отправили 2 пожарных автоцистерны и 10 человек личного состава. Они оперативно потушили огонь.

Площадь пожара составила порядка 15 кв. м.

«Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки», — сообщают в ведомстве.

Ранее в Барнауле загорелся во время движения автобус, двигающийся по маршруту № 112 (Барнаул-Укладочный). В нем находилось 20 пассажиров.

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