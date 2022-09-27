Трамвай вместе с пассажирами загорелся в Алтайском крае

Трамвай загорелся изнутри, когда вез пассажиров по ул. Мерлина, 61 вечером 27 сентября.
Люди самостоятельно вышли из загоревшегося автомобиля. Благодаря этому, никто не погиб и не пострадал.
Для ликвидации пожара отправили 2 пожарных автоцистерны и 10 человек личного состава. Они оперативно потушили огонь.
Площадь пожара составила порядка 15 кв. м.
«Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки», — сообщают в ведомстве.
Ранее в Барнауле загорелся во время движения автобус, двигающийся по маршруту № 112 (Барнаул-Укладочный). В нем находилось 20 пассажиров.