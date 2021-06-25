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Происшествия

Трамвай взял на таран легковушку в Барнауле

Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром 25 июня на улице Северо-Западной в Барнауле, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Трамвай протаранил легковушку в Барнауле.
Трамвай протаранил легковушку в Барнауле.
vk.com/incident22.

Авария случилась около семи часов утра. В результате ДТП временно было блокировано движение трамваев.

«Скользко трамваю было останавливаться», — прокомментировал случившееся очевидец, заснявший место ДТП.

О пострадавших не сообщается.

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