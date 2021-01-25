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25 января
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Происшествия

«Трамвайное побоище» из-за безмасочника устроили барнаульцы

Потасовка, причиной которой, судя по всему, стало отсутствие маски у одного из пассажиров, произошло накануне в барнаульском трамвае № 7.

Драка в барнаульском трамвае.
Драка в барнаульском трамвае.
vk.com/overhear_brn22.

Об инциденте сообщили в паблике «Подслушано Барнаул» .

«Днем 24 января произошла драка в трамвае № 7. Мужчина зашел в транспорт без маски и отказывался выходить. Пассажиры трамвая решили ему с этим «помочь», — отмечает автор заметки.

На кадрах из трамвая видно, что мужчина без маски сцепился с несколькими пассажирами.

«Совсем уже с ума сошли… скоро убивать из-за масок будут»;
«Это кроновирус так действует. Никогда не передвигайтесь на общественном транспорте»;
«Все условия созданы, чтобы люди сами себя уничтожали. Стадное чувство», — пишут комментаторы.

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