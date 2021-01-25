«Трамвайное побоище» из-за безмасочника устроили барнаульцы

Потасовка, причиной которой, судя по всему, стало отсутствие маски у одного из пассажиров, произошло накануне в барнаульском трамвае № 7.

Об инциденте сообщили в паблике «Подслушано Барнаул» .

«Днем 24 января произошла драка в трамвае № 7. Мужчина зашел в транспорт без маски и отказывался выходить. Пассажиры трамвая решили ему с этим «помочь», — отмечает автор заметки.

На кадрах из трамвая видно, что мужчина без маски сцепился с несколькими пассажирами.